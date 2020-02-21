Philips представила эко-монитор

2020-02-21, Автор - Ramil; Продукт - 243B1; [59]
Philips разработала этот монитор для оптимального комфорта и эргономики. Монитор поддерживает технологию Flicker-Free и режим LowBlue, для защиты глаз пользователя. 24 дюймовый экран с разрешением 1080p. ЖК панель использует IPS матрицу. Время отклика составляет 4 мс, частота обновления экрана 75 Гц.

Philips 243B1 изготовлен из пластика и не содержит вредных веществ. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку поворота, наклона и регулировку высоты. Модель оснащена встроенным PowerSensor, которая автоматически регулирует уровень яркости.

Монитор Philips 243B1 включает в себя порт DIsplayPort 1.2, HDMI 1.4, а также USB 3.2 Gen 2 и порт Ethernet.

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