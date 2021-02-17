Philips представила экологичный монитор 242B1G

Монитор обеспечивает высокий уровень энергосбережения, благодаря использованию новой технологии светодиодной подсветки. Также есть энергосберегающие функции, такие как PowerSensor и LightSensor.
Philips 242B1G изготовлен из полностью переработанного пластика, он не содержит вредных веществ и соответствует всем нормам и международным стандартам. Эргономичная подставка монитора позволяет регулировать высоту, наклон, поворот и угол поворота на 90 градусов.
Монитор Philips 242B1G оценен в 249 долларов.