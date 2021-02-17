Philips представила экологичный монитор 242B1G

Philips 242B1G - это 24-дюймовый монитор с IPS-панелью и разрешением Full HD. Частота обновления составляет 75 Гц. Модель имеет широкие углы обзора до 178 градусов.

Монитор обеспечивает высокий уровень энергосбережения, благодаря использованию новой технологии светодиодной подсветки. Также есть энергосберегающие функции, такие как PowerSensor и LightSensor.

Philips 242B1G изготовлен из полностью переработанного пластика, он не содержит вредных веществ и соответствует всем нормам и международным стандартам. Эргономичная подставка монитора позволяет регулировать высоту, наклон, поворот и угол поворота на 90 градусов.

Монитор Philips 242B1G оценен в 249 долларов.