Philips представила игровой монитор Evnia 49M2C8900

Это значит, что вы можете подключить игровой монитор по единому кабелю в разъём питания, а затем подключать к нему ноутбук по кабелю или любую другую периферию и при этом не переживать о том, что нужно путаться в кабелях и всё такое. Пользователи, проводящие продолжительное время перед экраном, также оценят настоящий чёрный цвет OLED-матрицы и режим LowBlue (он снижает нагрузку на зрение пользователя). Но игры, конечно, являются сценарием, в котором Evnia 49M2C8900 проявляет себя наилучшим образом. Разрешение Double-QHD (5210x1440) обеспечивает более высокую детализацию, но стоит понимать, что для такого высокого разрешения необходимо иметь ещё и производительный компьютер. Впрочем, это дорогой монитор и к бюджетной системе его покупать точно не будут.