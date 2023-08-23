Philips представила игровой монитор Evnia 49M2C8900

Сегодня компания Philips официально представила монитор Evnia 49M2C8900, который, вероятно, будет интересен для многих геймеров своими характеристиками. Начать стоит с того, что это 48,9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 32:9 и технологией QD-OLED, частоту обновления 240 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), встроенной акустической системой DTS мощностью 30 Вт и подсветкой Ambiglow. Philips представила Evnia 49M2C8900 как флагманский игровой монитор, хотя в компании также заявили, что для работы он тоже подойдёт, потому что решение достаточно эффективное и характеристики позволяют работать с чем-угодно. Для этого производитель даже интегрировал док-станцию USB Type-C, которая предоставляет подачу мощности в 90 Вт.

Это значит, что вы можете подключить игровой монитор по единому кабелю в разъём питания, а затем подключать к нему ноутбук по кабелю или любую другую периферию и при этом не переживать о том, что нужно путаться в кабелях и всё такое. Пользователи, проводящие продолжительное время перед экраном, также оценят настоящий чёрный цвет OLED-матрицы и режим LowBlue (он снижает нагрузку на зрение пользователя). Но игры, конечно, являются сценарием, в котором Evnia 49M2C8900 проявляет себя наилучшим образом. Разрешение Double-QHD (5210x1440) обеспечивает более высокую детализацию, но стоит понимать, что для такого высокого разрешения необходимо иметь ещё и производительный компьютер. Впрочем, это дорогой монитор и к бюджетной системе его покупать точно не будут.
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