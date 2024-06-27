Philips представила монитор Evnia 34M2C6500

В последнее время всё больше производителей мониторов стали переходить на работу с матрицами, которые выходят далеко за рамки IPS или TN. Например, сегодня был официально представлен монитор Philips Evnia 34M2C6500, который поставляется с матрицей QD LED и предоставляет куда более внушительный перечень преимуществ, чем модели на более доступных типах матриц. Например, производитель заявляет о том, что у этого монитора имеется настоящий чёрный цвет, что крайне важно для работы с фотографиями или просмотра фильмов, при этом уровень цветопередачи у новинки более реалистичный, яркость выше, есть поддержка DisplayHDR TrueBlack 400 и самым других передовых технологий. Всё это на самом деле невероятно важно для тех, кто работает с графическим конвентом.

При этом монитор Philips Evnia 34M2C6500 оснастили изогнутой матрицей с разрешением 3400 на 1440 пикселей, которая условно является 2К. Просто в данном случае из-за широкого формата дисплея пользователь получает два монитора по 27 дюймов, которые объединили в единую панель с 2К-разрешением. В определённых смыслах это крайне положительный момент, потому что пользователь получает адекватное разрешение для работы с текстом, фотографиями, видео и не только, но при этом его системе не нужно нагружаться свыше нормы, чтобы отрисовать графику в 4К-разрешении. Так что в определённом смысле это очень интересное решение, но пока что стоимость новинки производитель не называет. Вероятно, цена появится ближе к старту продаж.