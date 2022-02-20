Philips представила мониторы серии M3000

Компания Philips расширяет ассортимент мониторов выпусти серию M3000. Производитель выпускает три монитора 27M1N3200VA, 27M1N3200VS и 27M1N3200ZA.

Мониторы Philips серии M3000 предлагают разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей), частоту обновления 165 Гц и время отклика 1 мс (MPRT) для плавного и четкого изображения в динамичных сценах. Philips 27M1N3200ZA оснащен панелью IPS для широких углов обзора и высокой точности цветопередачи, а модели 27M1N3200VA и 27M1N3200VS оснащены панелями VA для высококонтрастных изображений с широкими углами обзора. Новинки оснащены режимом LowBlue и технологией Flicker-free, чтобы обеспечить комфортный просмотр.

Мониторы Philips 27M1N3200VS и 27M1N3200VA поступят в продажу в этом месяце, а модель 27M1N3200ZA с марта.
Комментарии и отзывы Philips 27M1N3200VS
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