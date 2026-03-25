Acer Nitro XF273UW2 игровой 2К-монитор с частотой 240 Гц

Игровой монитор Acer Nitro XF273UW2 представляет собой удачное сочетание высокого качества изображения благодаря разрешению QHD и впечатляющей частоты обновления 240 Гц. Эта модель идеально подходит для тех, кто стремится найти гармонию между детализированным отображением на 27-дюймовом экране и высокой скоростью обновления для плавной передачи игровых сцен и графического контента.

Устройство выделяется не только своими продвинутыми техническими характеристиками, но и стильным, минималистичным дизайном. Acer Nitro XF273UW2 служит универсальным решением как для профессионального киберспорта, так и для выполнения сложных рабочих задач, обеспечивая исключительную плавность в динамике действий и точность при работе с визуально нагруженными интерфейсами.