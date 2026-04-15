Microsoft прекращает продажу Surface Hub 3

По данным информационного издания Windows Central, компания Microsoft собирается прекратить производство Surface Hub 3 — большого офисного дисплея для совместной работы. Более того, компания приняла решение отказаться от планов выпуска Surface Hub 4 в обозримом будущем. Речь идёт про устройство с встроенным компьютером, которое впервые представили в 2015 году накануне выхода Windows 10. Оно выпускалось в двух версиях — с диагональю 50 и 85 дюймов, стоимостью 8000 долларов и 20000 долларов соответственно. Линейка пережила уход бывшего главы Surface, который в 2023 году перешёл в Amazon, а также закрытие других устройств вроде Surface Studio, Surface Duo и Surface Headphones.

За примерно 10 лет Microsoft несколько раз обновляла Surface Hub, в том числе внедрив модульную конструкцию. Она позволяла менять внутренние компоненты, такие как процессор и материнская плата, без замены всего устройства. В разное время Surface Hub позиционировался как элемент офиса будущего, однако высокая цена и изменения в рабочих привычках сделали своё дело — особенно после пандемии, когда резко выросла популярность удалённой и гибридной работы. В результате подобные решения так и не стали массовыми, так что выпускать их на данный момент нет никакого смысла. Как сообщает Windows Central, Microsoft и партнёры продолжат распродавать оставшиеся запасы Surface Hub 3, при этом Surface Hub 2S и Hub 3 будут получать обновления драйверов и прошивки как минимум до 2027 года.
