Microsoft прекращает продажу Surface Hub 3

За примерно 10 лет Microsoft несколько раз обновляла Surface Hub, в том числе внедрив модульную конструкцию. Она позволяла менять внутренние компоненты, такие как процессор и материнская плата, без замены всего устройства. В разное время Surface Hub позиционировался как элемент офиса будущего, однако высокая цена и изменения в рабочих привычках сделали своё дело — особенно после пандемии, когда резко выросла популярность удалённой и гибридной работы. В результате подобные решения так и не стали массовыми, так что выпускать их на данный момент нет никакого смысла. Как сообщает Windows Central, Microsoft и партнёры продолжат распродавать оставшиеся запасы Surface Hub 3, при этом Surface Hub 2S и Hub 3 будут получать обновления драйверов и прошивки как минимум до 2027 года.