Philips запускает новую линейку саундбаров и портативных акустических систем

Philips выпустила несколько звуковых панелей и портативных акустических систем.

Аудиосистемы, которые выпустила Philips, включают звуковые панели и акустические системы для вечеринок. По словам официальных лиц, все они будут доступны как на Amazon India, так и на Flipkart. Новые модели звуковых панелей: HTL8162, HTL8120, HTL8121, HTL1042, HTL1020. Звуковые панели могут быть установлены на стене или могут быть размещены на поверхности стола.

TL8162 Soundbar поставляется с дизайном стекла и сенсорной панелью. Он имеет прочную металлическую решетку для более чистого звука. Он подключается к телевизору через HDMI ARC, имеет выход 160 Вт и беспроводной сабвуфер. Чуть дешевле HTL8120, HTL8121 имеют встроенные сабвуферы. Хотя они подключаются аналогично телевизорам с помощью HDMI ARC, выходная мощность для них ограничена 120 Вт. Двигаясь дальше, остальные из них - доступные звуковые панели, которые представляют собой 2,0-канальные аудиосистемы. У них есть потоковая передача по Bluetooth с HTL1042 и HTL1020 с выходной мощностью до 40 Вт и 20 Вт соответственно.

Компания Philips также представила портативные акустические системы для вечеринок. Этими тремя моделями являются TANX200, TANX4105 и TANX4205. Лучшим из всех является TANX200, который обеспечивает время воспроизведения 14 часов. А две другие модели экономичны, поддерживают световые эффекты, беспроводной микрофон и тележку для передвижения.
Комментарии и отзывы Philip HTL8162 Soundbar
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