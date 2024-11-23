Пиковая яркость экрана в Nubia Z70 Ultra отличается от заявленной

Специалисты из WekiHome разобрали и протестировали флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra, который был представлен пару дней назад. Самое интересное, что базовая яркость экрана равна 664 нит, а пиковая – около 1500 нит. При этом, заявленная производителем пиковая яркость составляет 2000 нит. Также специалисты утверждают, что местный DC Dimming работает эффективно, предлагая несколько режимов работы.

Напомним, что оцененная от 635 долларов новинка получила 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, 6,85-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX906 на 1/1,56 дюйма, 35-мм объектив с переменной диафрагмой f/1,59–f/4,0 и OIS), 50 Мп (13-мм сверхширик) и 64 Мп (85-мм перископ с оптической стабилизацией ), АКБ ёмкостью 6150 мАч, поддержку быстрой зарядки на 80 Вт и защиту от пыли и влаги (IP68 и IP69).