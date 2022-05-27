Pioneer DJ представила новые стереодинамики с поддержкой Bluetooth

Pioneer DJ представила три новых стереодинамика, которые можно использовать с настольными мониторами. Три модели: DM-40D, DM-40D-BT и DM-50D-BT. Pioneer DM-50D-BT — это обновленная версия DM-50D, а модели DM-40D — это обновления DM-40. Колонки DM-40D-BT и DM-50D-BT поддерживают Bluetooth соединение.

Колонки Pioneer DM-50D-BT обладают несколькими функциями, которые делают их полезными при прослушивании музыки. DM-50D-BT оснащен усилителем класса D с частотой дискретизации 96 кГц, двухполосной конструкцией с 5-дюймовым низкочастотным динамиком и 0,75-дюймовым твитером с мягким куполом. Устройство также оснащено выпуклым диффузором Pioneer DECO и имеет элегантный дизайн. Корпус динамика имеет желобчатые каналы для уменьшения трения даже при размещении у стены. Динамики Pioneer DM-40D и DM-40D-BT оснащены 4-дюймовым низкочастотным динамиком и имеют те же функции, что и динамики DM-50D-BT. 0,75-дюймовые входные разъемы отсутствуют в DM-40D и DM-40D-BT. Они обеспечивают мощность звука 19 Вт, в отличие от более крупной модели DM-50D-BT.