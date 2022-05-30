Pioneer DJ представляет новые стереодинамики с поддержкой Bluetooth

Pioneer DJ представила три новых стереодинамика. Три модели: DM-40D, DM-40D-BT и DM-50D-BT. Pioneer DM-50D-BT — это обновленная версия DM-50D, а модели DM-40D — это обновления DM-40. Обе колонки DM-40D-BT и DM-50D-BT поддерживают Bluetooth.

Колонки Pioneer DM-50D-BT обладают несколькими функциями, которые делают их полезными при создании музыки. DM-50D-BT оснащен усилителем класса D с частотой дискретизации 96 кГц, двухполосной конструкцией с 5-дюймовым низкочастотным динамиком и 0,75-дюймовым твитером с мягким куполом. Устройство также оснащено выпуклым диффузором Pioneer DECO и имеет элегантный дизайн. Корпус динамика имеет желобчатые каналы для уменьшения трения воздуха даже при размещении у стены.

Динамики Pioneer DM-40D и DM-40D-BT оснащены 4-дюймовым низкочастотным динамиком и имеют те же функции, что и динамики DM-50D-BT. Они обеспечивают мощность звука 19 Вт, в отличие от более крупной модели DM-50D-BT. Pioneer DM-40D будет продаваться по цене около 186 долларов, DM-40D-BT — по 211 долларов, а DM-50D-BT — по 286 долларов.