Pixel 4 будет иметь более высокий дисплей и 6 ГБ ОЗУ

Новые телефоны Pixel 4 будут иметь более высокие дисплеи в этом году и больше оперативной памяти. Предполагается, что Pixel 4 будет иметь разрешение 2280 x 1080, а Pixel 3 - 2160 x 1080. Pixel 4 XL также будет иметь такое же соотношение сторон с увеличенным разрешением 3040 x 1440 по сравнению с предыдущими 2960 x 1440 на Pixel 3 XL. Также было подтверждено, что новые Pixel 4 и Pixel 4 XL будут включать 6 ГБ оперативной памяти. Возможно, это поможет решить проблемы с производительностью. Помимо более высоких дисплеев и дополнительной оперативной памяти, также новые телефоны Pixel впервые будут оснащены двойной камерой на задней панели.