Pixel 6 Pro разбирают как горячие пирожки

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro были объявлены вчера и сразу же стали доступны для предварительного заказа.

Серия Pixel 6 официально доступна только в девяти странах. Pixel 6 доступен для покупки, хотя в некоторых местах версия на 256 ГБ отсутствовала полностью или для некоторых цветовых вариантов. С Pixel 6 Pro дела обстоят хуже. В некоторых странах его уже нет в наличии, в других вы можете получить только версию на 128 ГБ. Пока не ясно, почему модель Pro трудно достать - меньшее количество серий или более высокий спрос? Всем известно из двух вариантов что это более продвинутый телефон с его дисплеем LTPO и 4-кратным объективом перископа, но он также стоит на 300 долларов дороже, что является значительным скачком в цене по сравнению с младшей моделью.
Комментарии и отзывы Google Pixel 6 Pro
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