Pixel 9 Pro оказался сильно дешевле iPhone 16 Pro

Соответственно, стоимость деталей для Pixel 9 Pro на 11% ниже по сравнению с Pixel 8 Pro прошлого года, но это некорректное сравнение, так как преемником Pixel 8 Pro считается Pixel 9 Pro XL, то есть более дорогая модель с более высокими затратами на компоненты. Pixel 9 Pro же просто меньше, значит, у него меньший экран и батарея — оба компонента, вероятно, дешевле, чем более крупные модели, что могло повлиять на снижение стоимости в конечном итоге. С другой стороны, затраты на производство iPhone 16 Pro на 6% выше по сравнению с его предшественником в прошлом году. При этом стартовая цена Pixel 9 Pro и iPhone 16 Pro одинаковая — их продают на официальных сайтах за 999 долларов, так что технически компания Google на своих смартфонах зарабатывает больше денег, так как маржинальность производства у неё немного выше.