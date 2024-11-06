Pixel 9 Pro оказался сильно дешевле iPhone 16 Pro

Сегодня в Японии был опубликован свежий отчёт, в котором инсайдеры раскрыли полную структуру расходов на комплектующие для смартфонов Google Pixel 9 Pro и Apple iPhone 16 Pro. Стоит отметить, что речь идёт исключительно про оценку стоимости запчастей, из которых состоят смартфоны, но важно помнить, что сюда не входят расходы на исследования и разработки, а также маркетинг, логистику и так далее. И если данные из отчёта верны, то себестоимость изготовления Pixel 9 Pro заметно ниже, чем у iPhone 16 Pro. Общая сумма компонентов для Pixel составляет 406 долларов, в то время как для топового iPhone нужно потратить 568 долларов только на расходники.

Соответственно, стоимость деталей для Pixel 9 Pro на 11% ниже по сравнению с Pixel 8 Pro прошлого года, но это некорректное сравнение, так как преемником Pixel 8 Pro считается Pixel 9 Pro XL, то есть более дорогая модель с более высокими затратами на компоненты. Pixel 9 Pro же просто меньше, значит, у него меньший экран и батарея — оба компонента, вероятно, дешевле, чем более крупные модели, что могло повлиять на снижение стоимости в конечном итоге. С другой стороны, затраты на производство iPhone 16 Pro на 6% выше по сравнению с его предшественником в прошлом году. При этом стартовая цена Pixel 9 Pro и iPhone 16 Pro одинаковая — их продают на официальных сайтах за 999 долларов, так что технически компания Google на своих смартфонах зарабатывает больше денег, так как маржинальность производства у неё немного выше.