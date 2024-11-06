Pixel 9 Pro оказался сильно дешевле iPhone 16 Pro

Сегодня в Японии был опубликован свежий отчёт, в котором инсайдеры раскрыли полную структуру расходов на комплектующие для смартфонов Google Pixel 9 Pro и Apple iPhone 16 Pro. Стоит отметить, что речь идёт исключительно про оценку стоимости запчастей, из которых состоят смартфоны, но важно помнить, что сюда не входят расходы на исследования и разработки, а также маркетинг, логистику и так далее. И если данные из отчёта верны, то себестоимость изготовления Pixel 9 Pro заметно ниже, чем у iPhone 16 Pro. Общая сумма компонентов для Pixel составляет 406 долларов, в то время как для топового iPhone нужно потратить 568 долларов только на расходники.

Соответственно, стоимость деталей для Pixel 9 Pro на 11% ниже по сравнению с Pixel 8 Pro прошлого года, но это некорректное сравнение, так как преемником Pixel 8 Pro считается Pixel 9 Pro XL, то есть более дорогая модель с более высокими затратами на компоненты. Pixel 9 Pro же просто меньше, значит, у него меньший экран и батарея — оба компонента, вероятно, дешевле, чем более крупные модели, что могло повлиять на снижение стоимости в конечном итоге. С другой стороны, затраты на производство iPhone 16 Pro на 6% выше по сравнению с его предшественником в прошлом году. При этом стартовая цена Pixel 9 Pro и iPhone 16 Pro одинаковая — их продают на официальных сайтах за 999 долларов, так что технически компания Google на своих смартфонах зарабатывает больше денег, так как маржинальность производства у неё немного выше.
Камеры Huawei Mate 70 показали на первых снимках…
Huawei, по информации сразу нескольких надёжных источников, активно работает над устройствами серии Mate …
Samsung выпустит One UI 7 только с релизом Galaxy S25…
Компания Google только недавно отправила операционную систему Android 15 в проект Android Open Source Pro…
Смартфон iQOO 13 на Snapdragon 8 Elite оценили в 560 долларо…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов флагманской игровой моделью iQOO 13, которая основана на т…
Qualcomm представила процессор Snapdragon 8 Elite …
Сегодня компания Qualcomm официально представила свой новейший флагманский процессор под названием Snapdr…
Официально: OnePlus 13 получит защиту от воды…
Компания OnePlus опубликовала новые подробности о флагманском смартфоне OnePlus 13, официальный релиз кот…
Huawei Mate XT получил посредственный процессор…
Буквально вчера компания Huawei официально представила свой новый складной смартфон под названием Mate XT…
Представлен бюджетный смартфон Redmi A4 5G…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi A4 5G, главной особенностью которой являет…
Официально: iQOO 13 поставил рекорд производительности в AnT…
Бренд iQOO опубликовал новый тизер, посвященный еще не представленному официально смартфону iQOO 13. По д…
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor