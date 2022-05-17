Pixel Buds Pro от Google будут иметь невероятное время автономной работы

На данный момент Google выпустила несколько пар беспроводных наушников и компания представила новую пару во время основного выступления Google I/O. Pixel Buds Pro стремится стать одним из лучших беспроводных наушников.

Pixel Buds Pro — это первая пара наушников Google с активным шумоподавлением (ANC) , оснащенная «специальным 6-ядерным аудиочипом, работающим на алгоритмах, разработанных Google». Способность ANC делает их конкурентоспособными с другими высококачественными наушниками, такими как Sony WF-1000XM4 и Apple AirPods Pro. Однако, поскольку это первая попытка Google реализовать ANC, нам нужно будет посмотреть, будет ли эта реализация сочетаться с конкурентами. Pixel Buds Pro будет иметь рейтинг IPX4, как и большинство высококачественных наушников. Однако сам корпус имеет только рейтинг IPX2. Пожалуй, самой удивительной особенностью является время автономной работы. Google обещает до семи часов прослушивания с включенным ANC или 11 часов без ANC. Не так много настоящих беспроводных наушников, которые могут достичь этой отметки — AirPods Pro могут работать только 4,5 часа с включенным ANC (или 5 часов с отключенным ANC). Это сделает их конкурентоспособными с наушниками Sony WF-1000XM4 за 278 долларов, которые могут работать 8 часов с включенным шумоподавлением и 12 часов без ANC.
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