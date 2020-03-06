Pixel Drop предлагает новые функции для смартфонов Google

Google выпустил вторую версию Pixel Drop, которая добавляет множество новых функций для мобильных устройств. Большинство изменений сосредоточены для смартфонов Pixel 4. Обновление станет доступным в ближайшее время.

Добавлен новый жест воспроизведения/паузы для Pixel 4 Motion Sense. Смартфон Pixel 2 получает Live Caption. Добавлены AR-эффекты для видеозвонков Duo. Улучшение смазывания портрета на фронтальной/селфи-камере Pixel 4. Добавлены 169 новый смайлов из релиза 12.1. Новое меню кошелька с кнопкой питания для быстрого доступа к способам оплаты Google Pay.

Компания Google добавила в Pixel Drop режим Dark mode. Pixel Launcher для Pixel 4 теперь включает в себя "твердые" прессы. Экран Pixel 4 станет ярче при сильном освещении.