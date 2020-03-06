Pixel Drop предлагает новые функции для смартфонов Google

2020-03-06, Автор - Ramil; Продукт - Google Pixel Drop; [88]
Google выпустил вторую версию Pixel Drop, которая добавляет множество новых функций для мобильных устройств. Большинство изменений сосредоточены для смартфонов Pixel 4. Обновление станет доступным в ближайшее время.

Добавлен новый жест воспроизведения/паузы для Pixel 4 Motion Sense. Смартфон Pixel 2 получает Live Caption. Добавлены AR-эффекты для видеозвонков Duo. Улучшение смазывания портрета на фронтальной/селфи-камере Pixel 4. Добавлены 169 новый смайлов из релиза 12.1. Новое меню кошелька с кнопкой питания для быстрого доступа к способам оплаты Google Pay.

Компания Google добавила в Pixel Drop режим Dark mode. Pixel Launcher для Pixel 4 теперь включает в себя "твердые" прессы. Экран Pixel 4 станет ярче при сильном освещении.

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