Pixel Pass - это, ответ Google на Apple One

Google, похоже, готов объявить о новом пакете подписки под названием «Pixel Pass», который объединит новое устройство Pixel с расширенной гарантией и премиальными подписками на несколько сервисов Google. Неподтвержденный комплект был подробно описан в просочившемся изображении. Неясно, сколько будет стоить Pixel Pass, но документы предполагают, что он будет продаваться через Google Fi и Google Store вместе с покупкой устройства Pixel.

Pixel Pass сочетает в себе элементы программы Apple iPhone Upgrade которая предлагает iPhone посредством ежемесячных платежей по подписке вместе с расширенной гарантией и его пакета услуг по подписке Apple One. Pixel Pass можно было бы представить как способ упростить доступ ко всем этим услугам, а также предложить душевное спокойствие благодаря расширенной гарантии. Судя по документам, Pixel Pass объединит до четырех подписок: YouTube Premium или YouTube Music, Google One, Play Pass и Google Fi. Эти услуги охватывают потоковую передачу видео и музыки, облачное хранилище, пакет подписки на приложение и покрытие мобильной сети. Утечка предполагает, что расширенная гарантия на устройство будет действовать аналогично существующим службам Google Preferred Care или Device Protection , которые предлагают защиту от случайных и механических поломок.
Комментарии и отзывы Pixel Pass
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