Pixel Pass - это, ответ Google на Apple One

Pixel Pass сочетает в себе элементы программы Apple iPhone Upgrade которая предлагает iPhone посредством ежемесячных платежей по подписке вместе с расширенной гарантией и его пакета услуг по подписке Apple One. Pixel Pass можно было бы представить как способ упростить доступ ко всем этим услугам, а также предложить душевное спокойствие благодаря расширенной гарантии. Судя по документам, Pixel Pass объединит до четырех подписок: YouTube Premium или YouTube Music, Google One, Play Pass и Google Fi. Эти услуги охватывают потоковую передачу видео и музыки, облачное хранилище, пакет подписки на приложение и покрытие мобильной сети. Утечка предполагает, что расширенная гарантия на устройство будет действовать аналогично существующим службам Google Preferred Care или Device Protection , которые предлагают защиту от случайных и механических поломок.