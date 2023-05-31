Pixel Watch откажутся от процессоров Samsung

Всё, что компания Google требовала от первых умных часов Pixel Watch — не быть ужасными на момент релиза, чтобы привлечь хоть какую-то аудиторию и выйти на рынок. Но этого будет недостаточно для второго поколения умных часов Pixel Watch 2, которые должны представить уже осенью этого года. Если верить информации инсайдеров, компания ставит перед новым поколением умных часов довольно сложную задачу — им нужно работать дольше 24 часов от одного заряда аккумулятора, так что неудивительно, что следующее поколение умных часов Google, по слухам, откажется от процессоров Samsung. Согласно информации информационного издания 9to5Google, в Pixel Watch 2 будет использоваться процессор Qualcomm Snapdragon W5 Plus.

Этот процессор с технологией 4 нм был анонсирован прошлым летом и обещает удвоенную производительность, а также возможность работать сразу несколько дней без подзарядки. Текущие Pixel Watch работают на процессоре Samsung Exynos 9110 предыдущего поколения, и их время работы от батареи оставляет желать лучшего — речь идёт о крайне скромных 12-15 часах работы от одного заряда. Устаревший процессор был неким красным флагом для многих пользователей, но компания делала ставку не на автономность — производительность была более приоритетной, так что о длительности автономной работы говорили в последнюю очередь. Большинство флагманских умных часов в прошлом году работали примерно на таком же уровне автономности, но теперь компания хочет это изменить.
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