Pixel Watch откажутся от процессоров Samsung

Этот процессор с технологией 4 нм был анонсирован прошлым летом и обещает удвоенную производительность, а также возможность работать сразу несколько дней без подзарядки. Текущие Pixel Watch работают на процессоре Samsung Exynos 9110 предыдущего поколения, и их время работы от батареи оставляет желать лучшего — речь идёт о крайне скромных 12-15 часах работы от одного заряда. Устаревший процессор был неким красным флагом для многих пользователей, но компания делала ставку не на автономность — производительность была более приоритетной, так что о длительности автономной работы говорили в последнюю очередь. Большинство флагманских умных часов в прошлом году работали примерно на таком же уровне автономности, но теперь компания хочет это изменить.