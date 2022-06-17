Pixel Watch получат множество ремешков

Google анонсировал Pixel Watch на Google I/O 2022, и, хотя компания не рассказала много детальной информации о носимых устройствах на мероприятии, было довольно ясно, что Google стремился позиционировать эти часы как вершину того, чего можно достичь с помощью операционной системы Wear. С учетом сказанного предполагается, что часы будут выпущены с несколькими вариантами корпуса и ремешков, что даст пользователям возможность фактически пойти дальше и настроить свои умные часы так, как им нравится. Во время мероприятия Google продемонстрировал мягкий силиконовый ремешок Google Pixel Watch разных цветов. Скорее всего, это будет базовая опция, которая, вероятно, будет поставляться с часами по умолчанию.

Также инсайдерами сообщается, что Google планирует предложить три миланских ремешка подходящего цвета с нержавеющей сталью и магнитной застежкой. Также будет более традиционный браслет из звеньев.Нам придется подождать и посмотреть, насколько хороши эти ремешки и браслеты, насколько они отличаются в плане качества и так далее. В дополнение к этому, Pixel Watch также будут иметь два кожаных ремешка, стандартную ткань и эластичную ленту. В Pixel Watch будет использоваться запатентованная система ремешков для часов, которую можно легко заменить. К сожалению, Google не дал полного объяснения того, как будут работать полосы и коннектор, но мы будем ждать, чтобы увидеть, как все работает. Всё же решение очень интересное и часы явно будут популярными.