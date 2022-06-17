Pixel Watch получат множество ремешков

Также инсайдерами сообщается, что Google планирует предложить три миланских ремешка подходящего цвета с нержавеющей сталью и магнитной застежкой. Также будет более традиционный браслет из звеньев.Нам придется подождать и посмотреть, насколько хороши эти ремешки и браслеты, насколько они отличаются в плане качества и так далее. В дополнение к этому, Pixel Watch также будут иметь два кожаных ремешка, стандартную ткань и эластичную ленту. В Pixel Watch будет использоваться запатентованная система ремешков для часов, которую можно легко заменить. К сожалению, Google не дал полного объяснения того, как будут работать полосы и коннектор, но мы будем ждать, чтобы увидеть, как все работает. Всё же решение очень интересное и часы явно будут популярными.