Pixel Watch получат умную зарядку

Судя по информации западных инсайдеров, компания Google может вскоре добавить функцию Adaptive Charging для защиты аккумулятора, ранее доступную исключительно на смартфонах Pixel, в линейку умных часов Pixel Watch. Эта технология предотвращает избыточную зарядку и продлевает срок службы батареи, анализируя ваш график зарядки. Издание Android Authority обнаружило строки кода, указывающие на Adaptive Charging, в последней версии системного приложения Pixel Watch Management Service. Однако пока функция недоступна, и неизвестно, какие модели часов её получат и когда состоится официальный запуск. Точные детали работы Adaptive Charging на Pixel Watch пока не раскрыты, но, скорее всего, она будет работать аналогично смартфонам Google. Смартфоны изучают привычки пользователя и не заряжаются до 100% заранее, а только за час до предполагаемого отключения от сети.

Это помогает избежать деградации аккумулятора и продлить его срок службы. На смартфонах Adaptive Charging особенно полезна, так как многие заряжают их ночью, что позволяет легко предсказать время отсоединения от зарядки. Однако для Pixel Watch это менее очевидно — пользователи часто носят их во время сна для отслеживания показателей, а заряжают в течение дня. При 24-часовом времени автономной работы даже новейший Pixel Watch 3 требует ежедневной зарядки. В такой ситуации может быть неудобно, если после зарядки часы окажутся заряжены лишь на 80%. Но пока что это под вопросом.