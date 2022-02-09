Pixio выпускает игровой монитор PXC348C с кривизной 1500R

Компания Pixio PXC348C представила новый игровой монитор PXC348C с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс MPRT.

Pixio PXC348C предлагает 34-дюймовую изогнутую VA-панель с кривизной 1500R, разрешением 3440×1440 пикселей, контрастность дисплея составляет 4000: 1, а максимальная яркость 450 нит. Дисплей имеет 8-битную глубину цвета и обеспечивает цветовой охват до 122% спектра sRGB и 90% гаммы DCI-P3. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и совместим с G-Sync, кроме того, новинка поддерживает HDR, но не имеет сертификацию VESA DisplayHDR.

Модель получила RGB-подсветку на задней панели, два динамика мощностью 2 Вт, поддержку VESA 100 на 100 мм, порт DisplayPort 1.4, 2 порта HDMI 2.0, порт USB-C с мощностью 65 Вт и аудиовыход 3,5 мм. Эргономичная подставка позволяет пользователям наклонять, поворачивать, поднимать или опускать экран.

Оценен монитор Pixio PXC348C в 449,99 долларов.