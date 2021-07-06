Планшет Chuwi Hi10 Go появился в продаже Компания Chuwi выпустила в продажу планшет Chuwi Hi10 Go, который был официально представлен еще в марте этого года. Цена новинки составляет 290 долларов. Планшет характеризуется аппаратной платформой Intel Jasper Lake (10-нм 4-ядерным процессором Celeron N5100 с тактовой частотой от 1,1 ГГц до 2,8 ГГц и интегрированным графическим ускорителем Intel UHD Graphics), предустановленной операционной системой Windows 10, 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 128 ГБ флеш-памяти 128 ГБ, батареей ёмкостью 22 Втч, подсоединяемой клавиатурой, корпусом толщиной 8,5 мм и поддержкой электронного пера Hipen H6. Компания Chuwi выпустила в продажу планшет Chuwi Hi10 Go, который был официально представлен еще в марте этого года. Цена новинки составляет 290 долларов. Планшет характеризуется аппаратной платформой Intel Jasper Lake (10-нм 4-ядерным процессором Celeron N5100 с тактовой частотой от 1,1 ГГц до 2,8 ГГц и интегрированным графическим ускорителем Intel UHD Graphics), предустановленной операционной системой Windows 10, 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 128 ГБ флеш-памяти 128 ГБ, батареей ёмкостью 22 Втч, подсоединяемой клавиатурой, корпусом толщиной 8,5 мм и поддержкой электронного пера Hipen H6. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 18:25 . Продукт - Chuwi Hi10 Go Комментарии и отзывы Chuwi Hi10 Go

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