Планшет Chuwi Hi9 Plus получил аккумулятор на 8000 мАч

Компания Chuwi поделилась подробностями о планшете Chuwi Hi9 Plus, который, по замыслу производителя, должен составить конкуренцию Huawei MediaPad M5 Pro. Итак, аппарат получит 10,8 дюймовый дисплей с разрешением 2.5К, два слота для SIM-карт и поддержку сетей 4G, аккумулятор на 8000 мАч, которого хватит на 10 часов активной работы, а также возможность подключить полноразмерную клавиатуру для более удобной работы с документами. Отметим, что Chuwi Hi9 Plus является очередной версией популярной модели Chuwi Hi9, выпущенной в прошлом году. Выход новинки ожидается в сентябре.