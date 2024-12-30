Планшет HONOR Tablet X9 Pro оценен в 150 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью Tablet X9 Pro, которая получила 11,5-дюймовый LCD-экран с разрешением 2000:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 400 нит. Новинку также оснастили 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, основной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 35-Вт проводной быстрой зарядки и цельнометаллическим корпусом массой 475 граммов и толщиной 6,77 мм. Планшет уже доступен для предварительного заказа на дебютном китайском рынке по цене в 150, 165 и 205 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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