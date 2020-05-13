Планшет Honor Tablet V6 получит поддержку 5G и Wi-Fi 6

Компания Honor, принадлежащая Huawei, поделилась тизером, который раскрыл дату официальной презентации планшета Honor Tablet V6. Мероприятие пройдет 18 мая. Тизер подтверждает главную особенность грядущей новинки – поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G) и беспроводной связи нового поколения Wi-Fi 6, или IEEE 802.11ax. Table V6 станет первым на рынке подобным устройством. Также планшету прочат фирменный восьмиядерный процессор Kirin 820 5G с частотой до 2,36 ГГц и графическим адаптером ARM Mali-G57MP6. Дисплей, судя по тизеру, будет иметь довольно широкие рамки. Предполагается, что планшет будет представлять средний ценовой сегмент, а его цена составит от 300 до 500 долларов.

Комментарии и отзывы Honor Tablet V6
Обзоры:
Обзор плюсов и минусов Alcatel 1S (2020). Живучий бюджетник с NFC и тройной камеройОбзор плюсов и минусов Alcatel 1S (2020). Живучий бюджетник с NFC и тройной камерой
Предварительный обзор Samsung Galaxy S20. Шикарный флагманПредварительный обзор Samsung Galaxy S20. Шикарный флагман
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие годыHUAWEI рассказала о планах на ближайшие годы
Новости:
Представлен смартфон Huawei P Smart 2020

Компания Huawei представила в Европе смартфон P Smart 2020, который, что примечательно, оснащается операц...
Samsung Galaxy Fold 2 ключевые детали

Компания Samsung выпустила на рынок два складных смартфона - Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Теперь ...
Huawei Mate 30 Lite выглядит просто шикарно

Длительное время производители смартфонов не совсем понимали, как им привлекать новых пользователей к сво...
Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6
Лучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud AlphaЛучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud Alpha
Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300
Лучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB WhiteЛучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB White
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?
Viber после обновления получил функцию р...
Viber после обновления получил функцию рРазработчики мессенджера Viber выпустили новую версию приложения. ...
Видео YouTube по умолчанию будет иметь с...
Видео YouTube по умолчанию будет иметь сYouTube, начиная с сегодняшнего дня, будет транслировать видео со стандартным разрешением (480p) по умолч...
Рика Мэйна добавили в Team Fortress 2...
Рика Мэйна добавили в Team Fortress 2Актер, который озвучивал солдат TF2, умер в прошлом месяце в возрасте 79 лет от COVID-19. ...
Huawei Mate Xs показали на рендерах...
Huawei Mate Xs показали на рендерахНа просторах интернета появилась информация о новом смартфоне Huawei Mate Xs, который, вероятно, вскоре б...
Умные часы Oppo Watch с поддержкой быстр...
Умные часы Oppo Watch с поддержкой быстрАвторитетный инсайдер под ником @AndroidSaint опубликовал в Twitter первый официальный видеоролик с участ...
Redmi представила колонку с 8-дюймовым д...
Redmi представила колонку с 8-дюймовым дКитайская компания Redmi представила новую умную колонку с названием XiaoAI Touch Screen Speaker. ...
Лучшие гаджеты для профилактики коронави...
Лучшие гаджеты для профилактики коронавиINOI Band Мы настоят...
Кулер be quiet! Pure Rock 2 совместим с ...
Кулер be quiet! Pure Rock 2 совместим с be quiet! славиться своими тихими и эффективными кулерами для процессоров. Компания добавила в копилку ещ...
Grand Theft Auto IV: Complete Edition во...
Grand Theft Auto IV: Complete Edition воВ январе Grand Theft Auto IV нельзя было больше покупать в магазине Steam. Теперь после нескольких месяце...
Redmi K30 Pro Zoom Edition официально пр...
Redmi K30 Pro Zoom Edition официально прВ последнее время производители смартфонов из Китая весьма активно делают свои новые устройства, привлека...
WhatsApp вводит новые ограничения на пер...
WhatsApp вводит новые ограничения на перРазработчики популярного мессенджера WhatsApp ввели новый лимит, чтобы пользователи могли пересылать сооб...
Смартфон Samsung Galaxy M51 засветился н...
Смартфон Samsung Galaxy M51 засветился нСетевые источники поделились качественными изображениями смартфона Samsung Galaxy M51, который еще не был...
Обзор Redragon GS500 Stentor. Акустическая 2.0 система для компьютераОбзор Redragon GS500 Stentor. Акустическая 2.0 система для компьютера
Обзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работыОбзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работы
Обзор ASUS ROG Strix XG27UQ. Игровой IPS-монитор с частотой 144ГцОбзор ASUS ROG Strix XG27UQ. Игровой IPS-монитор с частотой 144Гц
Обзор COUGAR VANTAR MX. Механическая клавиатура с линейными переключателямиОбзор COUGAR VANTAR MX. Механическая клавиатура с линейными переключателями
Обзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стекломОбзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стеклом
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor