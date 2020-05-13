Планшет Honor Tablet V6 получит поддержку 5G и Wi-Fi 6

Компания Honor, принадлежащая Huawei, поделилась тизером, который раскрыл дату официальной презентации планшета Honor Tablet V6. Мероприятие пройдет 18 мая. Тизер подтверждает главную особенность грядущей новинки – поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G) и беспроводной связи нового поколения Wi-Fi 6, или IEEE 802.11ax. Table V6 станет первым на рынке подобным устройством. Также планшету прочат фирменный восьмиядерный процессор Kirin 820 5G с частотой до 2,36 ГГц и графическим адаптером ARM Mali-G57MP6. Дисплей, судя по тизеру, будет иметь довольно широкие рамки. Предполагается, что планшет будет представлять средний ценовой сегмент, а его цена составит от 300 до 500 долларов.