Планшет Lenovo Legion Y700 2024 вышел в белой расцветке

Компания Lenovo выпустила новую версию планшета Legion Y700 (2024), который был выпущен в сентябре этого года. Новинка выполнена в расцветке Ice White. Цена конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти составляет 475 долларов. Ранее планшет был доступен только в черном цвете.

Напомним, что Legion Y700 (2024) также оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 750, 8,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 500 нит и сертификация TÜV Rheinland, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, охлаждающей камерой на 10004 мм², сдвоенной тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6650 мАч, а также корпусом массой 350 граммов и толщиной 7,79 мм.
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