Планшет Lenovo ThinkTab X11 оценили в 580 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью ThinkTab X11, которая предназначена для использования на производстве или в сложных условиях. Новинка характеризуется 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, слотом для карты памяти microSD, 10,95-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой до 90 Гц, яркостью 600 нит, поддержкой стилуса Tab Pen XE с защитой от воды в соответствии со степенью IP68, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H при использовании защитного чехла и защитой IP68, съемной батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, 13-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой спутниковой навигации GNSS с поддержкой L1+L5, предустановленной ОС Android 16, функциями защиты данных Lenovo ThinkShield, толщиной 9,93 мм и массой 650 граммов. Цена планшета составляет 580 долларов.