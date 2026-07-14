HUAWEI Pura 90s Pro оценен в 905 долларов

Компания HUAWEI выпустила на дебютном малазийском рынке смартфон Pura 90s Pro, который оценен в эквивалент 905 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ памяти. Новинку оснастили 6,6-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2760:1256 точек, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя до 300 Гц, фирменным 5-нанометровым процессором Kirin 9030S с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим ускорителем Maleoon 935F, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Ultra Lighting с регулируемой светосилой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией), 12,5 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 213 граммов, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, модемом 5G и четырьмя расцветками корпуса.

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