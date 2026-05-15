iQOO 15T получит процессор Dimensity 9500 Monster Edition

В сети появились новые подробности о смартфоне iQOO 15T, официальный релиз которого состоится 20 мая в Китае. Аппарат будет основан на однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition, созданной совместно с MediaTek. Утверждается, что данная версия процессора была специально оптимизирована под высокие игровые нагрузки. Также сообщается об использовании фирменного движка Monster super-core engine и отдельного игрового ускорителя Q3 e-sports chip.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят 6,82-дюймовым дисплеем OLED LTPO с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, батареей ёмкостью 8000 мАч и 200-Мп основной камерой с стабилизацией уровня CIPA 4.5.