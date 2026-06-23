Realme C100x с АКБ на 8000 мАч выходит в России

Компания Realme объявила, что уже 30 марта в российской продаже появится смартфон C100x. Главной особенностью новинки станет аккумулятор ёмкостью 8000 мАч со временем автономной работы до трех дней. Производитель также подтвердил наличие корпуса с закруглёнными гранями 2.5D, золотистой и синей расцветок, защитной конструкции ArmorShell, благодаря которой смартфону не страшны падения с высоты до 2 метров, защиты от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64, экрана с частотой обновления изображения 120 Гц, основной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика, динамической подсветки Pulse Light, а также поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки и 6-Вт обратной зарядки.

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