iQOO Z11S получит поддержку 44-Вт зарядки

Бренд iQOO раскрыл новые характеристики смартфона iQOO Z11S, который будет официально представлен уже 18 августа. Производитель подтвердил наличие аккумулятора Blue Ocean ёмкостью 10000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт протоколам PD, PPS и UFCS, а также поддержки обратной зарядки. Ранее сообщалось о дисплее с кадровой частотой 144 Гц и технологиями защиты зрения, а также черном, белом и зеленом цветовых вариантах. Напомним, что в июле был выпущен iQOO Z11i с 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, оперативной памятью стандарта LPDDR4X, встроенной памятью UFS 3.1, 6,74-дюймовым экраном LCD-дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 15-Вт проводной быстрой зарядки и 13-Мп основной камерой.

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