Планшет Redmi Pad SE 8.7 выпустили на глобальный рынок

Компания Xiaomi представила планшет Redmi Pad SE 8.7, который является международной версией выпущенного недавно в Индии Redmi Pad SE 4G. Новинка появится в продаже уже 21 августа по цене в 150 и 170 евро за конфигурации с 4/64 и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Варианты с модемом 4G обойдутся в 180 и 200 евро.

Напомним, что планшет характеризуется 8,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1340:800 пикселей и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85, оперативной памятью LPDDR4x, слотом для карты памяти SD, тыльной и фронтальной камерами на 8 Мп и 5 Мп, 3,5-мм аудиоразъемом, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, аккумулятором ёмкостью 6650 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, корпусом толщиной 8,8 мм и массой 370 г, а также оболочкой HyperOS на базе ОС Android 14 «из коробки».