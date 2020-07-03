Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 получил Android 10

Компания Samsung обновила до Android 10 еще два планшета: Samsung Galaxy Tab A 10.1 и Galaxy Tab A 8.0 (2019). Ранее корейский производитель выпустил апдейт для моделей Galaxy Tab S5e и Galaxy Tab S4. Обновление привносит переработанный темный режим, плавную анимацию и переходы, новые цветовые схемы, раздел Digital Wellbeing и множество других нововведений и оптимизаций.

Напомним, что представленный почти полтора года назад Samsung Galaxy Tab A 10.1 оснащается 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, фирменным чипсетом Exynos 7904, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 6150 мАч, поддержкой Bluetooth 5.0, разъемом USB-C и металлическим корпусом с пластиковой вставкой.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab A 10.1
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