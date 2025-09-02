Планшет Samsung Galaxy Tab A11 4G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования планшета Samsung Galaxy Tab A11 с модемом 4G LTE. Бенчмарк подтвердил наличие 6-нанометровой платформы MediaTek Helio G99 (как и в прошлом поколении) с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 729 и 1962 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее стало известно, что планшет получит батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 15-Вт быстрой проводной, а также двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Дата презентации и ориентировочная цена Galaxy Tab A11 4G пока не раскрываются.

