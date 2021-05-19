Планшет Samsung Galaxy Tab A7 Lite будет стоить €150

Сетевые источники раскрыли подробности о планшете Samsung Galaxy Tab A7 Lite, выход которого ожидается в ближайшее время. Устройству приписывают 8,6-дюймовый дисплей с разрешением 1340:800 пикселей, платформу Mediatek MT8768N, 3 ГБ ОЗУ LPDDR3, 32 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, предустановленную ОС Android 11.0, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0, стереодинамики, камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 5100 мАч, а также корпус массой 366 г. Вариант без модема для сотовых сетей будет стоить 147 евро, а версия с поддержкой LTE – 174 евро.