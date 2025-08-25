Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite оценили в 400 евро

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab S10 Lite, которая основана на фирменной однокристальной системе Exynos 1380. Новинка также получила 10,9-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2112:1320 точек, яркостью до 600 нит и сертификацией «Low Blue Light» от SGS, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку быстрой зарядки, тыльную камеру на 8 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, модем 5G, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, два 1,6-Вт динамика, корпус толщиной 6,6 мм и массой 524 грамма, комплектное электронное перо S Pen, функции ИИ Galaxy AI и дополнительную клавишу Galaxy AI на клавиатуре Book Cover Keyboard для быстрого доступна к ИИ-помощнику. Планшет оценен на европейском рынке от 400 евро.