Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra показали на рендерах

Профильный ресурс WinFuture поделился качественными изображениями и подробностями о параметрах флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, устройству приписывают наличие 14,6-дюймового экрана Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2960:1848 точек, корпуса толщиной 5 мм, топовой 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400, до 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 11 600 мАч, поддержки 45-ВТ быстрой проводной зарядки, селфи-камеры на 12 Мп, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 12 Мп и 13 Мп (сверхширик), предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой One UI 8 и обновлениями ОС в течение семи лет.