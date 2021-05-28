Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE оценен в 50 тысяч рублей

Компания Samsung поделилась подробностями российского релиза планшета Galaxy Tab S7 FE, главной особенностью которого стал крупный 12,4-дюймовый дисплей. Итак, новинка появится в продаже 10 июня по цене в 50 тысяч рублей за версию с LTE, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти и LTE, а также 55 тысяч рублей за вариант с 6/128 ГБ памяти и поддержкой LTE.

Напомним, что планшет характеризуется IPS-экраном с разрешением 2560:1600 (WQXGA), аккумулятором ёмкостью 10090 мАч, восьмиядерной платформой Snapdragon 750G, основной камерой разрешением 8 Мп и фронтальной на 5 Мп, двойными динамиками, поддержкой фирменного пера S Pen с Bluetooth, предустановленной операционной системой Android 11 с надстройкой One UI 3.1, поддержкой проводной зарядки на 45 Вт, сотовых сетей пятого поколения, Wi-Fi (802.11 ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, а также симметричным портом USB Type-C

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S7 FE
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