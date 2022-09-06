Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro получил новую версию

Компания Xiaomi объявила о скором выходе новой версии планшета Xiaomi Mi Pad 5 Pro, который вышел в середине прошлого месяца. Новый вариант будет оснащаться 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что оцененный от 415 долларов планшет также характеризуется 12,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, поддержкой HDR10 и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядки, фронтальной камерой на 20 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, разъемом USB 3.2 Gen 1 с поддержкой вывода видеосигнала, металлическим корпусом массой 620 граммов, толщиной 6,66 мм, черной, серебристой и зеленой расцветками, четырьмя динамиками, двумя микрофонами, поддержкой Bluetooth 5.2 и предустановленной прошивкой MIUI 13 For Pad.
Представлен ноутбук Lenovo Yoga Slim 970i…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Slim 970i, которая работает под управлением …
ASUS анонсировала обновленные ноутбуки линейки ExpertBook B5…
Компания ASUS анонсировала обновленные 13-дюймовые ноутбуки линейки ExpertBook B5. …
Ноутбук Realme Notebook Air оценен в $445…
Компания Realme пополнила ассортимент тонких и легких ноутбуков моделью Notebook Air, которая работает по…
Представлен необычный ноутбук MNT Pocket Reform…
Сетевые источники сообщили о выходе ноутбука MNT Pocket Reform, который удивляет своими габаритами и начи…
HP запускает новый игровой ноутбук серии OMEN…
Компания HP анонсировала ноутбук линейки OMEN, которая включает в себя две модели OMEN 16 и OMEN 17. …
Ноутбук Fujitsu Lifebook WU-X/G2 весит всего 634 грамма…
Компания Fujitsu пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lifebook WU-X/G2, масса которого составляет 634 …
Официально: Redmi G Pro Ryzen Edition получит 240-Гц экран…
Компания Xiaomi официально подтвердила некоторые характеристики игрового ноутбука Redmi G Pro Ryzen Editi…
Ноутбук Huawei MateBook D 16 стал доступным в Китае…
Компания Huawei объявила старт продаж своего ноутбука MateBook D 16. Новинка доступна в Китае по цене от …
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игрОбзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor