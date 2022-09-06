Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro получил новую версию

Компания Xiaomi объявила о скором выходе новой версии планшета Xiaomi Mi Pad 5 Pro, который вышел в середине прошлого месяца. Новый вариант будет оснащаться 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что оцененный от 415 долларов планшет также характеризуется 12,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, поддержкой HDR10 и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядки, фронтальной камерой на 20 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, разъемом USB 3.2 Gen 1 с поддержкой вывода видеосигнала, металлическим корпусом массой 620 граммов, толщиной 6,66 мм, черной, серебристой и зеленой расцветками, четырьмя динамиками, двумя микрофонами, поддержкой Bluetooth 5.2 и предустановленной прошивкой MIUI 13 For Pad.