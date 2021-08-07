Планшет Xiaomi Mi Pad 5 засветился на живом фото

Вчера компания Xaomi подтвердила поддержку стилуса для планшета Xiaomi Mi Pad 5, а сегодня в сети появилась фотография устройства с чехлом-клавиатурой. Также был опубликован рендер в не самом лучшем качестве. Дизайн задней панели со сдвоенной камерой сильно схож с Redmi K40. Что до характеристик, планшету прочат 10,95-дюймовый IPS-экран производства TCL Huaxing с разрешением 2560:1600, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц и поддержкой стилуса с распознаванием 4096 степеней нажатия. В качестве аппаратной основы планшета может выступить восьмиядерный процессор Snapdragon 870 или Snapdragon 860. Официальный релиз Xiaomi Mi Pad 5 запланирован на 10 августа.