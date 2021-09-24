Планшеты iPad 9 и iPad Mini 6 появились в продаже

Компания Apple выпустила в продажу новое поколение планшетов iPad 9 и iPad Mini, которые оценены в России от 31 и от 48 тысяч рублей соответственно. Напомним, что iPad 9-го поколения характеризуется 10,2-дюймовым Retina-экраном с поддержкой True Tone, физической клавишей Home, фирменным процессором A13 Bionic, который используется в смартфонах iPhone 11, 64 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой функции Center Stage, поддержкой стилуса Apple Pencil первого поколения и фирменных чехлов с клавиатурой, 12-Мп тыльной и 12-Мп селфи-камерами, интерфейсом и предустановленной iPadOS 15.