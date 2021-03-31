Пластиковый Realme 8 Pro оказался крепким смартфоном

На популярном YouTube-канале JerryRigEverything проверили прочность новенького смартфона Realme 8 Pro, который при цене в 250 долларов может похвастаться 108-Мп камерой. А еще аппарат получил пластиковый корпус толщиной всего 8,1 мм, который легко прошел тест на изгиб. Достижение Realme 8 Pro выглядит особенно впечатляюще на фоне недавнего провала дорогого геймерского смартфона ASUS ROG Phone 5.

Напомним, что Realme 8 Pro оснащается тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп (сенсор Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены), селфи-камерой на 32 Мп, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, яркостью 1000 кд/м2 и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 720G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой Realme UI 2.0 и подэкранным дактилоскопом.
Комментарии и отзывы Realme 8 Pro
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