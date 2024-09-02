Play Store теперь позволяет загружать сразу три приложения

На протяжении многих лет пользователи Android-устройств могли устанавливать или обновлять приложения и игры посредством приложения цифрового магазина Play Store, но только по одному, что требовало длительного ожидания завершения процесса апдейта одного приложения или игры перед началом апдейта следующего. Но уже с апреля текущего года компания Google позволила пользователям одновременно устанавливать или обновлять два приложения одновременно, а теперь появилась возможность устанавливать или обновлять сразу три приложения или игры через Play Store. Если у вас есть больше трёх ожидающих обновлений приложений и вы нажмёте «Обновить всё», Play Store начнёт скачивать и устанавливать обновления для трёх приложений или игр одновременно, а статус остальных будет отображаться как «Ожидание».

Возможность обновлять или устанавливать до трёх приложений одновременно стала приятным нововведением, так как она помогает сэкономить время, сокращая период ожидания. И хотя Google пока что не сделала официального объявления по этому поводу, похоже, что компания начала широкое распространение этой функции и она скоро появится у всех пользователей на планете. Новость, безусловно, очень приятная, но странно, что эта возможность появилась только сейчас, хотя современные смартфоны с их передовыми модулями связи явно могут предоставлять и куда больше одновременных загрузок. Видимо, разработчики из Google просто не сильно спешили с апдейтом.