Plugable представила мощную док-станцию TBT4-UDZ

Это значит, что для подключения устройствам вам нужно подключить от ноутбука к док-станции Plugable TBT4-UDZ кабель, после чего в саму док-станцию воткнуть кабели от четырёх мониторов. В результате пользователь может выводить изображение на четыре 4К-монитора с частотой обновления в 60 Гц, чего с головой будет достаточно для работы, монтажа и не только. Правда, потянет ли ноутбук вывод картинки в таком разрешении на такое количество мониторов — совсем другой вопрос. Всё же даже топовые ноутбуки хотя и поддерживают 4-5 мониторов, но производитель отмечает, что выводить картинку в таком разрешении будет очень тяжело для центрального процессора. Но, конечно, это уже тонкости, так как сама док-станция выглядит крайне привлекательной.