Plugable представила мощную док-станцию TBT4-UDZ

У современных ноутбуков имеются внушительные проблемы с подключением чего-либо из-за крайне небольшого количества портов для периферии. Соответственно, пользователь вынужден либо довольствоваться тем, что есть, либо покупать не очень удобные переходник на проводе, которые и выглядят не очень, и потерять их легко, и при этом качество сборки чаще всего вызывает сомнения. Впрочем, теперь у тех, кто нуждается в большом количество портов для подключения периферии, есть надежда на светлое будущее, потому что в продажу поступила док-станция Plugable TBT4-UDZ. Это настоящий монстр, потому что данное устройство позволяет подключить за раз до четырёх мониторов и ещё массу другой периферии по одному кабелю USB Type-C к ноутбуку.

Это значит, что для подключения устройствам вам нужно подключить от ноутбука к док-станции Plugable TBT4-UDZ кабель, после чего в саму док-станцию воткнуть кабели от четырёх мониторов. В результате пользователь может выводить изображение на четыре 4К-монитора с частотой обновления в 60 Гц, чего с головой будет достаточно для работы, монтажа и не только. Правда, потянет ли ноутбук вывод картинки в таком разрешении на такое количество мониторов — совсем другой вопрос. Всё же даже топовые ноутбуки хотя и поддерживают 4-5 мониторов, но производитель отмечает, что выводить картинку в таком разрешении будет очень тяжело для центрального процессора. Но, конечно, это уже тонкости, так как сама док-станция выглядит крайне привлекательной.