Плюсы и минусы Meizu 16Xs 6/64GB. Недорогой смартфон с крутой камерой

В самом конце прошлого года мы высоко оценили смартфон Meizu 16, который стал облегченной версией флагмана Meizu 16th. Полгода спустя Meizu выпустили модель Meizu 16Xs, который является упрощенной версией флагмана Meizu 16S. Насколько эта новинка будет конкурентоспособной в сегменте смартфонов среднего уровня? Давайте разбираться.

Дизайн

Главной фишкой в дизайне смартфонов Meizu 16 была очень тонкая верхняя рамка, в которой уместилась фронтальная камера. Производитель не пошел на поводу у трендов, отказавшись от использования «моноброви», каплевидного выреза или выдвижной фронтальной камеры, которая увеличила бы цену устройства. Неудивительно, что в Meizu 16Xs китайцы не стали ничего менять.

Что до задней панели, то она мало чем отличается от большинства подобных смартфонов – вертикально ориентированная тройная камера, одна из которых с кольцевой вспышкой (изобретение Meizu) и надпись Meizu посередине. Отдельно отметим, что задняя панель здесь выполнена из пластика. При не самом маленьком дисплее (6,2-дюйма), аппарат получился компактным (152:74.4:8.3 мм) и очень легким (165 граммов) – пользоваться им одной рукой очень удобно. Расцветок четыре: черная, оранжевая, синяя и белая – причем, последние три градиентные.

Дисплей

Как и во флагманских моделях, здесь используется Super AMOLED-панель от Samsung с разрешением 2232:1080 пикселей (плотность 403 ppi), соотношением сторон 18.5:9, яркостью 430 нит и контрастностью 100000:1. Благодаря очень тонким рамкам, дисплей здесь занимает 84.7% площади передней панели. Это довольно высокий показатель для нетопового смартфона без выреза или выдвижной камеры. Для сравнения, дисплей iPhone XS занимает 82.9% площади фронтальной панели, а у Xiaomi Mi 9 SE с каплевидным вырезом – 84,1%.

Железо и производительность

AnTuTu – 180105 баллов

Geekbench – 5980 баллов

За аппаратную мощь здесь отвечает 11-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 675. Это довольно производительное и экономичное восьмиядерное решение с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Adreno 612, которое используется в таких смартфонах, как Redmi Note 7 Pro, Samsung Galaxy A90, Motorola Moto Z4 и Vivo V15 Pro. Его мощи вкупе с 6 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR4X хватит для любых задач – в том числе, тяжелых игр. В тот же PUBG можно играть на максимальных настройках графики.

Камеры

Для конкуренции со смартфонами Xiaomi и Redmi компании Meizu нужна была тройная основная камера. Что ж, встречайте. Главный модуль на основе крутого 48 Мп датчика Sony IMX 586, который используется в таких флагманах, как Xiaomi Mi 9 и OnePlus 7 Pro, с оптической стабилизацией и оптикой с диафрагмой f/1.7. Также в трио вошел более скромный сверхширокоугольный модуль с разрешением 8 Мп и 5 Мп датчик для эффекта размытия.

Снимки на 48-Мп камеру могут похвастаться широким динамическим диапазоном, высокой детализацией, отличными цветами и контрастом. Удивительно, но и ночью камера способна на качественные фотографии с небольшим количеством шумов, лишь немного недотягивая до топовых камерофонов Huawei. Автофокус работает быстро и безошибочно. Кадры на «ширик» получаются менее детализированными и с невысоким динамическим диапазоном. Видео можно снимать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду – ролики получаются детализированными и очень сочными. Фронтальная камера здесь довольно обычная и ничем не выделяется.

Аккумулятор и автономность

Удивительно, но Meizu удалось втиснуть в довольно тонкий корпус ёмкий аккумулятор на 4000 мАч, в то время как у Meizu 16S была батарея на 3600 мАч. Если смотреть видео на максимальной яркости, то смартфона хватит примерно на 16-17 часов. Если играть, то он разрядится через 8-9 часов. При этом полностью восполнить заряд можно за полтора часа – спасибо быстрой зарядки мощностью 24 Вт.

Одной строкой

Отдельно отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, подэкранного сканера отпечатков пальцев, поддержки Bluetooth версии 5.0 (BLE), а также отсутствие слота для карт памяти и модуля NFC для бесконтактных платежей, который имеется в Meizu 16S.

Цена и конкуренты

Согласно «Яндекс Маркету» Meizu 16S можно найти в России по цене 18 500, а на всем известной китайской торговой площадке он продается на 3 тысячи рублей дешевле. Чуть дороже у нас оценен его формальный конкурент Xiaomi Mi 9 SE. Он превосходит новинку Meizu более шустрым процессором Snapdragon 710, дисплеем с поддержкой HDR и модулем NFC. При этом у Xiaomi нет 3,5-мм разъема для наушников и меньше ёмкость аккумулятора (3070 мАч).

Вывод

Meizu 16Xs имеет несколько очень сильных сторон: хороший AMOLED-экран, достаточную для всех задач производительность, классную тройную камеру и ёмкий аккумулятор с быстрой зарядкой на 24 Вт. Ни один другой смартфон не способен предложить подобные характеристики за соизмеримые деньги. При этом китайцы умудрились «зажать» модуль NFC сразу после его появления в Meizu 16S. Насколько этот минус существенен, решать покупателям.