Huawei Watch GT4 на старте продаж купили в 5,5 раз больше, в сравнении с прошлой моделью

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о результате старта продаж смарт-часов Huawei Watch GT 4. По данным компании, эти часы оказались весьма востребованными среди потребителей, превосходя предыдущую модель Huawei Watch GT 3 в популярности в 5,5 раз.

На модели с более крупным дисплеем приходится 65% продаж, в то время как 35% покупателей предпочли компактные варианты. Популярность белого цвета подтверждается для часов с диагональю 41 мм, в то время как часы с 46-миллиметровым экраном в чёрном цвете также получили внимание.

Смарт-часы Huawei Watch GT 4 получили новый восьмиугольный дизайн, надежное крепление ремешка, два варианта размеров AMOLED-экранов, а также новые кольца активности в приложением. Эти часы имеют высокоемкую батарею, обеспечивающую до двух недель работы без подзарядки, а алгоритм TruSeen 5.5+ гарантирует более точный мониторинг пульса, уровня кислорода, сна, стресса и других показателей.

Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» в Группе М.Видео-Эльдорадо Алексей Рогозин: «Часы Huawei новой серии – отличный и стильный вариант надёжного помощника в повседневных задачах, который позволяет с комфортом контролировать здоровье, физическую активность и своими функциями дополняет смартфон. На старте продаж Watch GT 4 мы отметили повышенный спрос, в пользу новинок говорит вариативность в цветах, технические возможности и высокая автономность, а также наше предложение – наушники в подарок, кешбек и рассрочка на срок до 30 месяцев. В этом году мы в целом отмечаем повышенный спрос на категорию смарт-часов, где Huawei традиционно являемся одним из ведущих игроков. На всем рынке продажи «умных» часов по итогам восьми месяцев превысили 3,5 млн штук, что более чем на 60% превысило показатели того же периода прошлого года».

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