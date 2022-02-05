По слухам, грядущие беспроводные наушники Sonos могут работать через Wi-Fi

Грядущие наушники Sonos, о которых ходят слухи, будут работать как через Wi-Fi, так и через Bluetooth. Немецкая патентная заявка от августа 2021 года указывает на то, что Sonos добавила уникальный USP в свои наушники-вкладыши.

Если это правда, то это может изменить правила игры. Наушники Wi-Fi должны иметь возможность получать музыку напрямую из Интернета, а не полагаться на устройство Bluetooth. Согласно патенту, трудность заключается в том, чтобы вставить две антенны — по одной в каждый наушник. Однако это само по себе создает проблему, так как вдоль оголовья придется установить толстый соединительный провод. Кабель может иметь диаметр более 4 мм. Это почти в два раза больше диаметра типичного кабеля оголовья в наушниках только с Bluetooth. Другие слухи предполагают, что наушники Sonos будут иметь ту же функцию «Swap», что и Bluetooth-динамик Sonos Roam, которая обеспечивает непрерывное прослушивание, когда вы выходите из дома.