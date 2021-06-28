Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21

Прямо сейчас проходит одно из главных футбольных событий мира — чемпионат Евро 2020. Часть матчей проводятся в северной столицы России. Генеральным спонсором чемпионата выступает глобальный бренд vivo. Мы получили от них приглашение лично побывать на матче Финляндия — Бельгия и заодно протестировать фото- и видеовозможности vivo V21.

vivo V21

Так как vivo является генеральным спонсором Евро 2020, то бренд также выступает и в роли эксклюзивного поставщика смартфонов на протяжении всего чемпионата с 11 июня по 11 июля 2021 года. vivo V21 и vivo V21e являются официальными смартфонами чемпионата.

vivo V21

Если вкратце, то vivo V21 представляет собой околофлагман стоимостью не выше 40 000 рублей. У него яркий AMOLED-дисплей на 90 Гц с FullHD+ разрешением, тонкий корпус со стеклянной задней крышкой, аккумулятор на 4000 мАч, поддерживающий быструю зарядку на 33 Вт, а также шустрый процессор MediaTek Dimensity 800U с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти.

vivo V21

Больше всего внимания в vivo V21 заслуживают его камеры. Основной модуль на 64 Мпикс имеет высокую светочувствительность f/1.79 и, самое главное, оптическую стабилизацию изображения (OIS). Благодаря ней видео записывается по-настоящему плавно. Второй широкоугольный модуль имеет более скромное разрешение в 8 Мпикс и светосилой f/2.2. Его хватает, чтобы делать резкие снимки с большим углом обзора в 120°. Третьим модулей выступает макрокамера на 2 Мпикс. Она умеет снимать объекты на минимальном расстоянии в 4 см.

vivo V21

Особенно удивила фронтальная камера. Ее разрешение сопоставима с основной камерой во многих смартфонах и составляет 44 Мпикс. Более того, у нее тоже есть оптическая стабилизация изображения, что является еще большей редкостью. Из необычных фишек есть ночной режим для селфи, автофокусировка по глазам и запись видео в 4K.

vivo V21

Теперь вернемся к самому матчу. Чем ближе мы подходили к стадиону «Санкт-Петербург», тем сильнее нас окутывала всеобщая фанатская атмосфера. Предстоящий матч проходил между финнами и бельгийцами, поэтому количество слышимой вокруг русской речи была минимальна.

vivo V21

Хоть и на протяжении всего матча чувствовалась сильная доминация бельгийцев, за первый тайм не было забито ни одного мяча.

vivo V21

vivo V21

vivo V21

За второй тайм было забито два мяча в пользу Бельгии. Несмотря на это внутренне мы испытали большую симпатию финнам из-за их фанатского сектора. На нем было максимальное количество людей и именно он создавал собой ту самую атмосферу ярых болельщиков, ради которой мы и пришли на матч.

vivo V21

vivo V21

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