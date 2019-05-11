Почему смартфоны HTC исчезли из онлайн-магазинов в Китае?

Недавно мы писали о том, что смартфоны HTC неожиданно исчезли из продажи в крупнейших китайских онлайн-магазинах JD.com и TMall. Теперь же компания сделала официальное заявление, пояснив, в чем же дело.

По словам представителей HTC, прекращение продаж смартфонов на площадках JD.com и TMall связано со «взглядом HTC на долгосрочную бизнес-стратегию в Китае». Что бы это ни значило. В любом случае, гаджеты все еще можно купить в Китае: в фирменном онлайн-магазине либо в розничном магазине HTC Vive. Правда, многих моделей, в том числе HTC U11 и HTC U11+, на складе нет. Судя по всему, дела мобильного подразделения компании все хуже и хуже. И неудивительно, если HTC в ближайшее время и вовсе покинет китайский рынок.