Poco C40 будет выпущен с процессором начального уровня

Сообщается, что Poco работает над новым смартфоном, который может быть выпущен как часть доступной линейки компании C-серии. Предполагается, что предполагаемый смартфон будет поставляться с процессором начального уровня JR510 от компании Treswave, вместо чипсетов известных брендов, таких как Qualcomm, MediaTek или Unisoc. Телефон также может работать под управлением MIUI Go, которая может быть специальной версией операционной системы MIUI, поставляемой с телефонами компании. Poco еще официально не объявила о каких-либо планах по выпуску смартфона Poco C40 или его технических характеристиках.